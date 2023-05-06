Edirne'deki okul sporları müsabakalarında başarılı olan voleybol takımı oyuncuları, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

Edirne'deki okul sporları müsabakalarında başarılı olan voleybol takımı oyuncuları, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

Ünsal, ziyarette, il birincisi Atatürk Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Ünsal, "Okul sporları küçük kızlar voleybol maçında kazandıkları dereceyle gurur kaynağımız olan kızlarımızı müsabakalar için Zonguldak'a uğurluyoruz. İpsala Belediyesi olarak spor malzemelerine sponsor olduğumuz evlatlarımızın ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine dair inancım tam." dedi.

İpsala'da Roman derneği törenle açıldı

İpsala Romanları Kırsal Kalkınma Toplumsal Haklardan Pay Alma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, dernek binasındaki törende, derneğin ilçeye değer katacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Derneğin kurucu başkanı Şaban Filiz de Roman vatandaşların hakları için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Törene, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yenikarpuzlu'da pazaryeri hizmete girdi

İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde yenilenen pazaryeri hizmete girdi.

Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, meclis üyeleri Naim Kırmızılı, Göksel Gergin ve Remzi Belli ile pazarı ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi.

Atalay, belde halkının düzenli bir ortamda alışveriş yapacağını kaydetti.

Sağlık Müdürü Yıldırım, hastaneyi ziyaret etti

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Başhekim Dr. Murat Sungurlu ve hastane müdürü İbrahim Elmas ile bir araya gelen Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, hastanenin tüm eksiklerini kısa süre içinde çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalara başlandığını kaydetti.

Ziyarette, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş da yer aldı.