Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan adaylar, talepleri dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da milletvekili adaylarıyla birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

CHP'li adaylar çalışmalarını sürdürüyor

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milletvekili adayları Ün ve Yazgan kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken, Erken İpsala ve köylerinde, Kanıkşan da Keşan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Akşener'in mitingine davet etti

İyi Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, vatandaşları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingine davet etti.

Engin, partilerinde düzenlediği basın toplantısında, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Akşener'in Edirne'de yapacağı mitingin, milletin sesi olacağını savunan Engin, "Bize inanın, bize güvenin Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Heyecanımız büyük 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Genel Başkanımızın Edirne'de yapacağı miting, seçmenin velinimet olduğunu unutanlara hatırlatmanın gücü olacaktır. Cesurlar hareketinin lideri, genel başkanımız Akşener bizlere kattığı manevi güçle, coşkumuzu, umudumuzu en üst seviyelere taşımış, bütün olumsuzluklara rağmen bu mesele benim meselem değil, memleket meselesi diyerek çıkmış olduğu bu kutlu yolda kendisiyle yürümekten onur duyuyoruz." dedi.

Milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer, Kıyık Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Özer, talepleri dinledi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da MHP milletvekili adaylarının seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Edirnelilerin MHP milletvekili adaylarına ilgi gösterdiğini ifade eden Tercan, adayların ilçe ve köylerde de ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.