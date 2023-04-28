Edirne'nin İpsala ilçesinde, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Belediye düğün salonundaki turnuvada ilk ve ortaokul öğrencileri mücadele etti. Turnuvada başarılı olanlara İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından kupa ve madalya verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, öğrencilerin gelişimi için turnuvalar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Engin, "Öğrencileri yetiştiren, yarışmalarda hakemlik yapan idareci ve öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

İpsala'da üstyapı çalışmaları sürüyor

İpsala Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda taş döşeme çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri Bozkurt Mahallesi'nde bulunan ara sokaklarda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ilçede yapılmayan yol bırakmayacaklarını söyledi.

Ara yolların tamamına taş döşeyeceklerini belirten Ünsal, İpsala'nın daha da güzelleşmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kadın girişimcilerden ticaret borsasına ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, İpsala Ticaret Borsasını ziyaret etti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ziyarette kadın girişimcilere borsanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadın girişimciler, borsanın yönetim kurulu üyeleri ile bölgenin ekonomisi hakkında görüş alışverişinde de bulundu.