Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal seçim çalışmaları kapsamında Babademirtaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partisinin vaatlerini anlatıp vatandaşlarla görüşen Aksal, çalışmalarına Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

"Vatandaşlarımızın samimiyetine güveniyoruz"

AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Tarık Hatipler, seçim çalışmalarını Meriç ilçe merkezi, belde ve köylerde sürdürdü.

Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Meriç pazar yeri, Subaşı ve Küplü beldelerini ardından Adasarhanlı, Kavaklı, Arnavutköy ve Akçadam köylerini ziyaret ettiğini aktaran Hatipler, "Vatandaşlarımızın samimiyetine güveniyoruz ve hizmetlerimizin sahada karşılık bulduğunu görüyoruz. Son 20 yılda da bu böyle oldu. Şimdi daha güçlü hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. 2023'e 'doğru adam doğru ellerle' zaferle gireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyleri ziyaret ettiler

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne milletvekili Adayı Sevda Nur Kurban da Süloğlu ilçesi yanı sıra Büyükgerdelli ve Keramettin köylerinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'ye olan güvenleri için vatandaşlara teşekkür etti.

CHP adayları ziyaretlerini sürdürüyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi il başkanları, CHP Edirne Milletvekili Adayı Ediz Ün ile Edirne Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Gürkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs akşamından sonra Türkiye'de 85 milyon insanın da yüzünün güleceğini belirtti.

CHP Edirne milletvekili adayları Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken de esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Yazgan ve Erken ve çalışmalarını İpsala'da sürdürürken Kanışkan, Keşan'da seçim çalışması gerçekleştirdi.

İpsala'da çalışmalarını sürdürdüler

İYİ Parti Edirne milletvekili adayları Mehmet Akalın ve Dilek Kırmızı, seçim çalışmaları kapsamında İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti. Akalın ve Kırmızı, ziyaretlerin vatandaşların taleplerini dinledi.

Akalın ayrıca Tayakadın, Karakasım ve Orhaniye köylerinde partisinin vaatlerini anlattı.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer de çalışmalarına Keşan'da devam etti.

Vatandaşlara bir araya gelen Özer, partisinin projelerini anlattı.

Milletvekili adayları tanıtıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Edirne milletvekili adayları tanıtıldı.

Kentte bir tesiste gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan milletvekili adayı Hakan Çalışkan, parti olarak kuruluşlarından bu yana aynı amaçla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda seçime Cumhur İttifakı'yla girme kararı aldıklarına değinen Çalışkan, tarihi bir sorumluluk içerisinde olduklarını dile getirdi.

Milletvekili adayları olarak çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de olduğu gibi tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Bizlere şerefli oyları ile destek olacak seçmen ve sevenlerimize sesleniyoruz, ittifakta olduğumuz için baraj problemimiz yoktur.

Rahatlıkla oylarımıza Yeniden Refah Partisinin adaylarına verebilirsiniz. Bizler koltuklara değil, dertlere çare bulmak ve dürüst çalışmanın onuruna talibiz. 14 Mayıs tarihinde zaferle çıkmak için gayretlerimizi göstereceğiz."

Adaylardan İsmail Oral da amaçlarının güzel bir seçim süreci geçirmek olduğunu ifade etti.

Oral, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Adaylardan Tugay Sütcan ise milletvekili seçilerek gençlere örnek olmak istediğini aktardı.