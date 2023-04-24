Edirne milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ak Parti milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Aksal, Hatipler ve Çekiç, Edirne Sanayi Sitesi ve Kıyık Caddesi'nde ziyaretlerde bulunurken Kurban, Akardere ve Büyükgerdelli, köylerinde vatandaşlara partisinin vaatlerini anlattı.

CHP Edirne Milletvekili adayı Ediz Ün de seçim çalışmalarını Uzunköprü ilçesinde devam ettirdi. Uzunköprü Küçük Sanayi Sitesinde Uzunköprü Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Yılmaz'ı ziyareti sonrası Ün, ilçedeki bir tekstil fabrikasında işçilerle görüştü.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Adayı Mehmet Akalın ise Meriç ilçesi ziyareti sonrası Edirne Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Bu arada eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi İYİ Parti'ye katıldı. Partinin il başkanlığına gelerek üye formunu dolduran Sedefçi'ye İl Başkanı Alpay Alpagut Engin rozet taktı.

MHP Edirne Milletvekili Ali Özer de Abalar ve Azatlı köylerini ziyaret etti. Özer'e ziyaretlerinde İl Başkanı Zakir Tercan da eşlik etti.