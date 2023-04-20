Keşan'da "Trakya Cup" voleybol turnuvası düzenlenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Keşan DOÇEK organizasyonunda gerçekleştirilen turnuva 24 Nisan Pazartesi başlayacak.

Keşan Atatürk Spor Salonunda 5 gün sürecek turnuvada, Keşan DOÇEK, Süleymanpaşa Belediye spor, Malkara spor, Enez Belediye spor, Şarköy Doğa Sporları Kulübü ve Velimeşe – Velbis takımları mücadele edecek.

Turnuva 7 Mayıs'ta sona erecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi protokolü imzalandı

Keşan'da Engelsiz Yaşam Merkezi kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ı ziyaret etti.

Protokolün imzalandığı ziyarette Helvacıoğlu, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2 bin 496 metrekarelik alana bir kompleks kurulacağını belirtti.

Proje park alanının bulunacağını dile getiren Helvacıoğlu, "744 metrekarelik kauçuk zemini, 515 metrekarelik çim alanı, 900 metrekarelik yaya yolu, engelsiz oyun grupları ve spor serilerinin de olacağı bir proje. Müzik, hareket, sanat, zanaat atölyelerini içerisinde barındıran kütüphanesiyle, kafesiyle, sosyal alanlarıyla birlikte çok özel bir merkez. Tüm bölgeye örnek bir engelsiz yaşam merkezi olacağını da hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Keşan'da Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali düzenlenecek

Keşan'da Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Sanat Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen Keşan 1. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali, 24 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yapılacak olan festival 20.30'da başlayacak.

Festivale Türkiye, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bulgaristan'dan 250 çocuk katılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, festivale tüm vatandaşları davet etti.