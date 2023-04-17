Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, 18 Nisan Dünya Kültür Miras Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere "Dünya Mirası" statüsü tanındığını belirtti.

Türkiye'de Selimiye Camisi'nin de aralarında bulunduğu 19 varlığın bu statüde yer almasının büyük önem taşıdığını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Dünya Kültür Mirası Günü'nün kutlanması kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratıyor. Keşan Belediyesi olarak kentimizde bulunan en önemli tarihi yapılardan birini müze projesiyle tekrar hayatın içine dahil ediyoruz. Toplumda özellikle de gençlerde kültürel miras ile ilgili bilinci arttırmak da önceliklerimiz arasında."

Keşan Belediyesi kültür turları

Keşan Belediyesince başlatılan kültür turları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek tura katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Keşanlıların ilgi gösterdiğini ve turlara devam edeceklerini belirten Helvacıoğlu, tur otobüsünü ilçe meydanından İstanbul'a uğurladı.

Çocuklar ramazan şenliklerine katıldı

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan şenliklerine çok sayıda çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, 3 gün boyunca düzenlenen şenliklere çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocuk programı, kukla tiyatrosu, balon atölyesi-kırımızı balon oyunlarında tüm çocukların eğlendiğini belirten Helvacıoğlu, "Şenliğimize yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm her şeye değer. Ramazan ve çocuk şenliklerimizin son gecesinde eğlence dolu bir akşam daha çocuklarımız ile birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.