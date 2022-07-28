Trakya Üniversitesi, aday öğrencilere 5 farklı dilde hazırlanan videolarla tanıtılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Trakya Üniversitesi, "Haydi gel bizimle ol" sloganıyla öğrencilere tanıtılıyor.

Edirne'yi ve üniversiteyi yakından tanımak isteyen adaylar için oluşturulan aday öğrenci sayfası "http://aday.trakya.edu.tr", Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan 116 video ile aday öğrencilere üniversiteyi tanıtıyor.

TÜ mezunu Kosovalı, anne ve babasının adına oda yeniledi

Trakya Üniversitesi mezunu Kosovalı Fulden Çereti, annesi Shadan ve babası Aydın Çereti anısına hastanede oda yeniledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çereti tarafından tefrişatı yaptırılan odanın açılışına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, başhekim yardımcıları ve hastane çalışanları katıldı.

Tabakoğlu, üniversitenin bir mezununun vefa örneği göstererek iyilik halkasına katılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Çereti'ye teşekkür etti.

Çereti de Trakya Üniversitesinde okumanın ayrıcalığını öğrencilik yıllarında ve sonrasında da hissettiğini belirterek, hem bir vefa örneği göstermek hem de anne ve babasının adını yaşatmak adına böyle bir hayır faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etti.