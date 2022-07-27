Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette yürütülen kurumsal faaliyetler ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu arada Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Birol Özcan da Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Terminalde düzenleme çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye gelen misafirleri en güzel şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını vurgulayan Helvacıoğlu, "Şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Otogar düzen ve disipline kavuşacak, kurallar işleyecek. Heyecanımız, azmimiz ve hizmet sevdamızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Sahada olmaya ve esnafımızla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör Paşaköy'ü ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Paşaköy'ü ziyaret etti.

Köyde incelemelerde bulunan Güngör, köy muhtarı Şaban Bilir'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Güngör, misafirperverliklerden dolayı köy halkına teşekkür etti.