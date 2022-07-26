Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Serhan Küngerü, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte resital performansı sergiledi. Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Serhan Küngerü, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte resital performansı sergiledi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Küngerü, genç yetenekler yarışmasında dereceye giren öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Konser sonrası Dr. Öğretim Üyesi Serhan Küngerü, protokol üyeleri ile dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim etti. TÜ Öğretim Üyesi Fildişi Sahili'nde kursa eğitmen olarak katıldı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Omurga Cerrahisi Kursu'na eğitmen olarak katıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kılınçer, World Federation of Neurosurgical Societies (Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu) tarafından ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen Omurga Cerrahisi Kursu'nda eğitmen olarak yer aldı. Güncel AA / Gökhan Zobar Trakya Üniversitesi Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'den kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.