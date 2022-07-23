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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit jandarma komando Nezir Kına'nın ailesini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, şehit jandarma komando Nezir Kına'nın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, şehidin Meriç ilçesine bağlı Küplü'de yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

Şehidin ailesine sabır dileyen Kırbıyık, "Onlar bu bayrak için, bu vatan için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen kahramanlarımız. Onlar bu bayrağı yere düşürmediler, bu vatanın bir karış toprağına göz dikenlere fırsat vermediler. Nezir kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sizler de bizlere kahraman şehidimizin emanetsiniz. Şehidimize ve rahmete kavuşan Fethiye annemize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sizlere de başsağlığı ve sabır diliyorum." diye konuştu.

Şehitler için dua edilen ziyarette, İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay da yer aldı.

Keşan'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe merkezi ve mücavir alanlarda araç yardımıyla sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele yapıyor.

İlaçlama çalışmaların belirlenen takvime göre düzenli olarak süreceği kaydedildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Hisarcık Edirne Güncel Haberler

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