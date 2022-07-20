Edirne'de Belediye Kafe Hizmete Açıldı

Mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi'ne ait olan "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" kapsamında yeniden düzenlenerek, modern bir görünüme kavuşan Selimiye Camii Meydanı'nda Belediye Kafe hizmete açıldı.

Mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi'ne, finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında Selimiye Camii Meydanı yepyeni bir görünüme kavuştu. Kafeler, tuvaletler, turizm ofisi, atölyelerin bulunacağı bu alanda ilk kafe Edirne Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.

Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek olan kafede 20 çeşit kahve çeşidi yer alırken, sabahları da poğaça, simit gibi kahvaltılık ürünler satılacak. Meşrubatlar ve aperatiflerin de yer alacağı kafe, muhteşem Selimiye Camii'nin gölgesinde misafirlerine hizmet verecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin işletmesi için oluşturulan bu alandaki satış yerlerinden ilkini kafe olarak hizmete aldıklarını, diğer alanların da kademeli olarak faaliyete geçirileceğini söyledi.

ANKA / Güncel