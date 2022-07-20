TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa İç Gümrük ve Keşan OSB projelerinin ek yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesinin teklif edildiğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin stratejik konumu ve sosyo-ekonomik potansiyeli ile Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirtti.

Edirne'nin ihracat alanında Türkiye ve dünya ticareti açısından çok önemli gümrük kapılarına sahip olduğunu dile getiren Aksal, Havsa'da kurulacak bir İç Gümrük Müdürlüğü ile daha yüksek standartta bir hizmet sunulacağını ifade etti.

Keşan'da OSB kurulacağını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Hem Avrupa'ya hem her anlamda büyük bir pazar olan İstanbul'a yakınlığı ile ticaretin sanayinin ihracatın vazgeçilmez bir ayağı olan Edirne'mizde Keşan'a Gıda İhtisas OSB çok sayıda kişiye istihdam sunacak ve aslında Trakya'nın tek gıda ihtisas OSB'si olacak. Günümüzde ürettiğiniz her işe bir katma değer ekleyip pazarlamanız gerekir, işte bu projenin önemi burada devreye giriyor. Düşünün ki bir yandan tarımsal hasıla, bir yandan gıda üretim potansiyeli, bir de üzerine rahat, hızlı, kolay ulaşım.

Hepsinin birleştiği stratejik bir nokta olan Edirne'mizde gerçekleşecek bu proje potansiyeli ve istihdamıyla sektöre yön verecek bir özelliğe sahiptir. Gıda alanında, bölgenin adeta üretim üssü olabilecek potansiyelde olan bu proje her yönüyle sınırları aşan, tüm Avrupa pazarını ve iç pazarı etkileyecek, yüksek oranda canlandıracak güce sahip bir projedir."

-Arkeoloji konferansları devam ediyor

Trakya'da arkeoloji konferans dizisinin on dokuzuncusu gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı çevrimiçi konferansa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Kurap konuşmacı olarak katıldı.

Kurap, antik kentin mezarlıklarından biri olan Su Terazisi Nekropolündeki mezat tipolojisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Enez'de arkeolojik açıdan antik dünyanın faklı tipte çeşitli mezar tiplerine sahip olduğunu ifade eden Kurap, bunun da buluntularla eşleştirilip bütün Anadolu ve Ege havzası için kritize edilebileceği belirtti.

TÜ'de eğitim çalıştayları yapıldı

Trakya Üniversitesi(TÜ) Eğitim Fakültesi farklı günlerde ve oturumlarla düzenlediği çalıştaylarda öğrenci ve öğretim elemanlarının lisans programlarına yönelik görüş ve önerilerini değerlendirdi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak öğrencilere yönelik düzenlenen çalıştay, Prof. Dr. Tuncer Bülbül moderetatörlüğünde Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonunda üç ayrı oturumda düzenlendi.

Oturumlar kapsamında Eğitim Fakültesi lisans programları öğrencilerinin geri bildirimleri, katılımcılarla sunum şeklinde paylaşıldı.

Öğretim elemanları ile gerçekleştirilen çalıştay da ise Doç. Dr. Levent Vural moderatörlüğünde fakültede görev yapan öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini paylaştı.

Sunumların ardından atılacak adımlar üzerinde görüş alışverişi ve bir genel değerlendirme yapılarak çalıştaylar sona erdi.

Trakya Ensemble TRT Radyo 3'e konuk oldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde kurulan Trakya Ensemble, TRT Radyo 3 Konserleri'nin konuğu oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer tarafından kurulan Trakya Ensemble, dünyaca tanınmış keman sanatçısı Cihat Aşkın ve program yapımcısı Didem Saltık tarafından düzenlenen TRT Radyo 3 Konserleri programının konuğu olarak canlı yayında seslendirdiği eserlerle dinleyenlere müzik dolu anlar yaşattı.

TRT İstanbul Ayazağa Stüdyolarında gerçekleşen konserde ekip, Türk müziğinin sevilen eserleri ile Balkan müziğinden ve dünya klasiklerinden zengin bir repertuvarla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanatçıların solo performanslarının yanı sıra keman virtüözu Cihat Aşkın'a eşlik ettiği konser, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Aşkın'a hediye takdim etti.