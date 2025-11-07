Haberler

Edirne'den Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde 18 okulun katılımıyla düzenlenen yardım kermesinde toplanan gelir Gazze'ye gönderilecek. Etkinlikte çeşitli yiyecekler satışa sunulurken, Vali Sezer de kermesi ziyaret ederek duyarlı davranışları için öğrencileri tebrik etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 okulun katılımıyla Edirne'den Gazze'ye Yardım Kermesi düzenlendi.

Eski Cami önünde düzenlenen etkinlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladıkları kek, kurabiye, börek, sarma ve tatlı gibi çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

Diyanet Vakfı Edirne Şubesi çalışanları da açtıkları stantta lokma satarak kermese destek verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilen gelir, Gazze'ye yardım için açılan hesaba yatırılacak.

Vali Sezer kermese katıldı

Vali Yunus Sezer, kermese katılarak etkinlik hakkında bilgi aldı.

Stantları gezen Vali Sezer, öğretmen ve öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Sezer, gazetecilere İsrail'in saldırılarında 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Gazze'de yaşayanların hala açlık ve susuzlukla boğuştuğunu, temel insani yardımlardan uzak bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda insanlığın gözü önünde zulme uğrayan bir yerden ve kardeşlerimizden bahsediyoruz. Gençlerimizin buna duyarsız kalmamaları bizim için ayrıca sevindirici. Biz asil ve güzel bir milletiz, dünyanın neresinde mazlum varsa yanlarındayız. Hem dua ediyoruz hem de elimizden geldiği kadar fiili olarak da onların yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde de aynı heyecanı görmek bizleri mutlu etti. Bu güzelliklerin gelecek nesiller eliyle yürütülmesi lazım. Dünyaya bizim insanlığı bir kez daha hatırlatmamız lazım."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
