Edirne'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırının "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi Güncel Haberler Edirne'den "asrın felaketi" depremlerin yaşandığı bölgelerden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilen yardımları taşıyan tırın "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Edirne'den "asrın felaketi" depremlerin yaşandığı bölgelerden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilen yardımları taşıyan tırın "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Sosyal medyada İpsala Kaymakamlığı organizasyonunda düzenlenen yardımları deprem bölgesine taşıyan bir tırın yağmalandığı iddiasıyla görüntü paylaşıldı. AA muhabirinin görüştüğü Kaymakamlık yetkilileri iddianın doğru olmadığını belirtti. Yetkililer, kar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan bölgede tırdaki yardımların köylere traktörler aracılığıyla taşındığını ifade etti. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yardımların taşınmasına ilişkin video paylaşıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan İpsala Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırının 'yağmalandığı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.