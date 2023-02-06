Edirne'den deprem bölgesine 24 ekip ve 40 araçlık arama kurtarma ekibi gönderildi

Edirne'den 24 ekip ve 40 araçtan oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve birçok ilde yıkıcı etkisi hissedilen depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Edirne'den ekiplerin yola çıktığı belirtildi.

AFAD ve sağlık ekiplerinin deprem bölgesine doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada, "AFAD Edirne İl Müdürlüğümüzden, Hatay iline 1 ekip ve 1 kaza kırım aracı, Kahramanmaraş iline 3 personel ve 1 adet 4x4 araç, Kilis iline 3 personel ve 1 adet 4x4 araç görevlendirilmiştir. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerimizden 5 ekip 17 personel ve 5 araç ile İl Özel İdareye ait 1 tır, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü 112 ambulans ekipleri tarafından 4 ekip 12 personel ve 4 araç ile Hatay iline görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından 3 ekip, 3 araç ve 12 personel Hatay'a görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 6 ekip, 11 personel İstanbul bölge koordinatörlüğüne görevlendirilmiştir. Trakya Üniversitesi tarafından 1 ekip, 18 personel Hatay iline görevlendirilmiştir. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 ekip, 16 personel Hatay iline görevlendirilmiştir. Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından 1 ekip, 2 personel Hatay iline görevlendirilmiştir.

Edirne Kızılay Derneği Şube Müdürlüğü tarafından 1 ekip, 2 personel, 1 mobil aşevi aracı Hatay iline görevlendirilmiştir. Trakya üniversitesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mag-Ame ekiplerini Hatay iline naklini sağlamak üzere Edirne İl Özel İdaresinden 3 araç şoförü ile birlikte görevlendirilmiştir. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş iline 13 iş makinası ve 12 personel, Gaziantep iline 6 iş makinası ve 6 personel olmak üzere; toplam 19 iş makinası ve 18 personel görevlendirilmiştir. Edirne PTT Başmüdürlüğü tarafından 2 personel, 1 mobil araç Adana iline görevlendirilmiştir. Ayrıca 201 adet A tipi çadır, 1220 adet battaniye, 572 adet rulo yatak, 800 adet katlanabilir sünger yatak yüklü 4 adet tır Hatay iline hareket etmiştir. İlimizden toplam 24 ekip, 123 personel, 2 gönüllü, 40 araç deprem bölgelerine sevk edilmiştir."