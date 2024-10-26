Edirne'den Bulgaristan'a Oy İçin Giden Çifte Vatandaşlar Mağduriyet Yaşıyor

BULGARİSTAN'da yarın gerçekleştirilecek erken genel seçim için Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak komşu ülkeye oy kullanmak üzere gitmek isteyen çifte vatandaşlar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda saatlerce bekletildiklerini, işlemlerinin yavaşlatılıp, mağduriyet yaşadıklarını iddia etti.

Bulgaristan'da yaşayan 6,3 milyon kayıtlı seçmen, yarın gerçekleştirilecek erken genel seçim ile 240 üyeli 51'inci meclisin yeni milletvekillerini belirleyecek. Ülkede 3 yıldır süren siyasi iktidarsızlık nedeniyle 7'nci kez erken seçime gidilirken, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde kurulacak 168 sandıkta oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşlar, Bulgaristan'a giderek de seçime katılabilecek.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak komşu ülkeye geçmek isteyen bazı çifte vatandaşlar ise Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda saatlerce bekletildiklerini iddia etti. Çifte vatandaşlar, Bulgar gümrüğüne geldiklerinde otobüslerinin durdurulmalarının ardından kontrolleri yapıldı. Gümrükte otobüslerin X-Ray cihazından da geçirildiği belirtilirken, sürücülerine ise 400 Leva para cezası kesildiği iddia edildi. Çifte vatandaşlar, Bulgar gümrüğünde işlemlerin yavaşlatıldığından şikayet edip, mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Haber - Kamera: Edirne,