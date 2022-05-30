EDİRNE'DEN AFGAN 136 KAÇAK GÖÇMEN, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Haberler

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 136 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. İl Göç İdaresi'nin verilerine göre bu kapsamda Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı edilecek 272 Afganistan uyruklu göçmenden işlemleri tamamlanan 136'sı otobüslere bindirilip, İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 2 charter uçağıyla Kabil'e gönderilecek. Edirne'de işlemleri tamamlanacak diğer Afganlı göçmenler ise yarın ülkelerine gönderilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 15 bin 930'u ülkelerine gönderildi. Geri Gönderme Merkezleri'nde bugün itibariyle 86 farklı uyruktan 18 bin 730 yabancı gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 11 bini Afganistan, 2 bin 902'si Pakistan ve 1687'si Suriye, 3 bin 141'i diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriye'linin gözetime alındığı da verilere yansıyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 9 bin 730'u 53 charter seferiyle ve 6 bin 200'ü tarifeli olmak üzere toplam 15 bin 930 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 354'ü iki charter seferiyle ve 4 bin 765'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5 bin 119 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. 9 bin 981'i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 030'a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış sağlandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel