Edirne'deki Yangında 4 Arı Kovanı ve 4 Tavuk Yanarak Telef Oldu

Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisindeki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek arı kovanlarının da bulunduğu, Mustafa Akan'a ait barakaya sıçradı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otlukla birlikte 4 arı kovanı ve 1 baraka yandı, 4 tavuk öldü.

Arı kovanlarına bakmak için geldiği sırada yangını fark ettiğini söyleyen Mustafa Akan, "Ben buraya arılara bakmaya geldim. Hemen bakıp eve dönecektim, çünkü misafirlerim vardı. Geldiğimde otların yandığını gördüm. Alevler büyüyüp buraya kadar geldi. Neyse ki itfaiye müdahale etti ama bu arada 4 arı kovanımız yandı, 4 tane de tavuğumuz telef oldu. Ben de çok müdahale ettim önlemek için ama olmadıö dedi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

