Edirne'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Edirne'nin Avarız köyü yakınlarında başlayan yangın, hafriyat döküm sahasına sıçradı. İtfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.
Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki hafriyat döküm sahasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel