Edirne'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Avarız köyü yakınlarında başlayan yangın, hafriyat döküm sahasına sıçradı. İtfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.

Edirne'de otluk alandan hafriyat döküm sahasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki hafriyat döküm sahasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.