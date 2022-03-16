Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışma kapsamında, bir ev ve otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 586 gram skunk, 2 adet kuru sıkıdan bozma ağzı açılmış tabanca, 42 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 38 bin 365 lira ile 120 avro ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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