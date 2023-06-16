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Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonlarda 2 kilo 502 gram metamfetamin, 8,64 gram skunk ve 20 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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