Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Operasyonlarda 2 kilo 502 gram metamfetamin, 8,64 gram skunk ve 20 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel