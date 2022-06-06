Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.F'yi takibe aldı. Kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine A.F'nin kullandığı otomobil otobanda durduruldu. Aramada 24 gram metamfetamin, 49 gram esrar, 2 hassas terazi, alüminyum folyo, kilitli poşetler, iki saksıda Hint keneviri olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan A.F, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de S.D, H.U. ve L.U'nun evlerinde arama yaptı. Evlerde ve kömürlükte saksılar içerisinde 40 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 59 gram kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan L.U. tutuklandı, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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