Edirne'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba, 2 oğlu ve yanlarındaki işçinin cenazeleri Köyceğiz'de toprağa verildi

Edirne'deki trafik kazasında yaşamını yitiren baba, 2 oğlu ve yanlarında çalışan işçinin cenazeleri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Edirne'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba, 2 oğlu ve yanlarındaki işçinin cenazeleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi.

Edirne'deki Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren baba Doğan (58), oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında çalışan işçi Buluthan Aydın'ın (26) cenazeleri Köyceğiz'e getirildi.

Döğüşbelen Mahallesi'ndeki evlerinde helallik istendikten sonra cenazeler, camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 21 Temmuz'da kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonetle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.