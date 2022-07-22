Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil, sürücüsünün Talatpaşa Caddesi'nde altyapı çalışması için açılan refüjden ters yöne girmesiyle karşı şeritte seyreden V.K. idaresindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler V.K ve E.B.U. ile aynı otomobilde bulunan D.U, M.U, D.A.U. ve H.U yaralandı.
Bu arada otomobilde sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel