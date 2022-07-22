Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil, sürücüsünün Talatpaşa Caddesi'nde altyapı çalışması için açılan refüjden ters yöne girmesiyle karşı şeritte seyreden V.K. idaresindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler V.K ve E.B.U. ile aynı otomobilde bulunan D.U, M.U, D.A.U. ve H.U yaralandı.

Bu arada otomobilde sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Münir Karaloğlu İtfaiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title