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Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 KB 178 plakalı otomobil, İbrahim Ay Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Otomobil, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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