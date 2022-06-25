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Tarihi yapıların duvarları yer radarıyla tahrip edilmeden görüntüleniyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'deki asırlık tarihi yapı duvarlarının iç yapıları tahribata yol açılmadan yer radarıyla (jeoradar) görüntüleniyor.

Edirne'deki asırlık tarihi yapı duvarlarının iç yapıları tahribata yol açılmadan yer radarıyla (jeoradar) görüntüleniyor.

Trakya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinin oluşturduğu ekip, Babademirtaş Mahallesi'ndeki 130 yıllık konakta, yer altı görüntüleme yöntemiyle çalışma gerçekleştirdi.

Uygulamayla, yapıdan herhangi bir örnek parça almadan duvarlarının son durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, AA muhabirine Edirne'nin zengin bir tarihe ve bu bağlamda değerli bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kaya, yürütülen çalışmayla tarihi yapılara herhangi bir zarar vermeden yüzeyden jeoradar yöntemleri uyguladıklarını ve duvarın iç yapısını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yer radarı yönteminde çok yüksek frekanslarla duvarın 30-40 santimetre içindeki durumun belirlendiğini anlatan Kaya şunları kaydetti:

"Edirne tarihi yapılar açısından çok zengin bir yer. Bu yapılarda zaman içinde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Yaptığımız çalışmalarla duvarın iç yapısını görüntülüyor ve restorasyon çalışmalarına ön hazırlık sağlıyoruz. Amacımız yapıya herhangi bir zarar vermeden duvarın iç yapısını görüntüleyebilmek. Zaman içinde bu veya benzer binalarda restorasyon yapılacaksa bunu nasıl yapacaklarına ve hangi yöntemleri kullanacaklarına dair bir ön hazırlık oluşturmuş oluyoruz."

Kaya, görüntüleme çalışmalarının aynı zamanda bir yüksek lisans tezi olduğunu ve Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP) tarafından da desteklendiğini sözlerine ekledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Balkaya ise yer radarı yöntemiyle hasar vermeden yapı hakkında bilgi sahibi olunduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Balkaya, yer radarı yönteminin arkeolojik çalışmalar ve tarihi yapı incelemelerinde sık kullanıldığını vurguladı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

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