Üye Girişi
Haberler

Edirne'deki Tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Selimiye Meydanı'ndaki tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyonun kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Edirne Selimiye Meydanı'ndaki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamın ihyasına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla şubat ayında başlandı.

Çalışmalar kapsamında han ve hamamın dış duvarlarındaki beton yapılar sökülüp yerine aslına uygun taş örme işlemi yapıldı. Hamamın kubbeleri de beton yapılardan arındırıldı.

Çatı onarımlarının sürdüğü tarihi yapılarda çalışmalar dış cephe düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sona erecek.

Tarihi yapıların ihya çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Vali Sezer incelemede bulundu

Vali Yunus Sezer, han ve hamamda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Restorasyon firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, her iki yapının ihya edilip kent turizmine kazandırılacağını belirtti.

Vali Sezer'e inceleme ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Esnaf çalışmalardan memnun

Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, AA muhabirine, çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Han ve hamamın restorasyonunun bölgeye değer kattığını belirten Yavuz, "Çatılarımız bitti. Valimiz de bu işin yakından takipçisi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar iyi şekilde devam ediyor, inşallah 2-3 ay içerisinde tamamlanacak. Selimiye'nin yanında tarihi bir hanın olması buranın turizm cazibesini artıracaktır. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Kültür Güncel Turizm edirne

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti

Ülkedeki elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title