Edirne'deki Tarihi Çokalca Camisi Yeniden İnşa Edilecek

Edirne'de günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan tarihi Çokalca Camisi yeniden yapılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla caminin ihya edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıkık halde bulunan tarihi yapının kısa sürede ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Vali Sezer, caminin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Alanı gezen ve hazırlanan proje hakkında bilgi alan Sezer, tarihi ve kültürel değerlerinin bir bir ayağa kaldırıldığını belirtti.

Önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Sezer, "Evliya Kasımpaşa ve Şeyh Şücaeddin Mescidi'nden sonra Kıyık semtinde bulunan ve yıkık haldeki Çokalca Camisi'nde ihya ve inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Çokalca Camisi ihya çalışmaları ve çevre düzenlemesi ile birlikte kısa sürede tamamlanacak." ifadelerini kullandı.