Edirne'deki Süvari Yüzbaşı Reşit Bey Anıtı'nın korunması talebi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Beksaç, Balkan Savaşları'nda şehit olan Süvari Yüzbaşı Reşit Bey adına yaptırılan anıtın korunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Beksaç, AA muhabirine Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bulunan anıtın zaman içinde zarar gördüğünü söyledi.

Balkan Savaşları'nda şehit olan Yüzbaşı Reşit Bey adına yaptırılan anıtın halk arasında "intikam taşı" olarak anıldığını ifade eden Beksaç, "Reşit Bey, Edirne'nin geri alınması sürecinde kahramanlıklar göstermiştir. Bu mevkide bir baskın sonucu şehit edilmiştir." dedi.

Beksaç, Edirne'de çok sayıda şehitlik ve anıtın bulunduğunu dile getirdi.

Kentin tarihine ışık tutan bu yapıların korunması gerektiğini ifade eden Beksaç, şunları kaydetti:

"Reşit Bey adına yaptırılan anıt şehit düştüğü yere yaptırılmış. Anıt zaman içinde zarar görmüş, mermerleri sökülmüş durumda. Demirlerin bir kısmı tahrip olmuş. Bir şehide yakışmayacak vaziyettedir. Bize düşen bu anıtı korumaktır. Adına anıt yaptırılan şehidimiz Edirne'nin tekrar kazanılmasında önemli bir rol oynamış canını feda etmiştir. Şehidimizin aziz hatırsaını en iyi şekilde yaşatmamız gerekli."

Beksaç, Süvari Yüzbaşı Reşit Bey mezarının Selimiye Camisi bahçesinde olduğunu belirtti.