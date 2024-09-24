Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi Restore Edilecek

Edirne'de günümüze sadece yarım kalmış minaresi ulaşan Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, mescidin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan mescit hakkında bilgi alan Vali Sezer, Şeyh Şücaeddin Karamani adına yaptırılan ve günümüze sadece yarım kalmış minaresi erişen Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde çevre düzenlemesi ile ihya çalışmalarına başlanacağını kaydetti.