Edirne'deki sergide göçmenlerin yaptığı el emeği ürünler de yer aldı - Haberler

EDİRNE'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlerinde İl Göç İdaresi'nde misafir edilen göçmenlerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı çantalar, bez bebekler ve yağlı boya resimler de sergilendi. İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Buradan giderken el becerilerinin gelişmesi, Türkiye'den aldıkları eğitimleri kullanmaları da bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de, Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerin yanı sıra Türkiye'ye kaçak olarak gelen ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin yaptığı el ürünleri de sergilendi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın da katıldığı trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte el ürünleri çantalar, bez bebekler ve yağlı boya resimlerden oluşan sergi ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan stantları gezen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursların el becerisi kazandırmanın yanı sıra sosyalleşmeye de büyük katkı sağladığını dile getirdi. Kırbıyık, "Bu kursların beceri kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme yönünde de bir fonksiyonu var. Dolayısıyla emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz, gelip burada birbirleriyle buluşup, ortak bir gaye noktasında çalışıyorlar. O nedenle bu çalışmaları çok değerli buluyoruz. Temel hedefimiz bu yıl 40 bin kursiyer ve 1700 kurs. Gelecek yıl bu oranın yüzde 25'leri bulmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza, eğitimin sadece ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede olmadığını hayatın her döneminde öğrenebilecek bir şeyler olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bizler onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.