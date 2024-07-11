Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan süren çalışmalarla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarında bulunuyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangın havadan ve karadan süren çalışmalarla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarında bulunuyor.