Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı birbirine yakın 3 köyde aniden başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı birbirine yakın 3 köyde aniden başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Edirne'de henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15: 30'da Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Ormanlık alana sıçrayan yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 tane lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda önlemlerini güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.