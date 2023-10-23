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Edirne'deki Okullarda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirildi

Edirne merkez ve ilçelerdeki 45 okulun çevresinde polis ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde okulların çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, şüpheli kişiler GBT kontrolünden geçirildi ve alkol-sigara satışı yapan işletmeler uyarıldı. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.