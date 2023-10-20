Edirne'deki öğrenciler Filistin için kermes düzenledi

Edirne Müftülüğüne bağışlanan 20 bin lira Filistin'deki Müslümanlara yardım için kullanılacak.

Edirne'de öğrenciler kermesten elde edilen geliri Filistin için bağışladı.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İmam Hatip Liseleri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler Filistin'deki Müslümanlar için düzenledikleri kermesten toplanan 20 bin lirayı Başoğlu'na teslim etti.

Başoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, imam hatip liselerinin milli manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirmek amacıyla yola çıkmış kurumlar olduğunu söyledi.

Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Başoğlu, "Allah sayılarını artırsın. Görüyorum ki kısa zamanda harekete geçerek karınca kararınca Filistin'deki Müslümanlara yardım etmeye çalışmışsınız. Allah bu gayretinizi boşa çıkarmasın ve sizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin." dedi.

Başoğlu, öğrencilerin İmam Hatip Liseleri Haftası'nı da kutladı.

Ziyarette, okul müdürü Lokman Kızılyar ve coğrafya öğretmeni Hüseyin Karson da yer aldı.