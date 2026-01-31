Haberler

Edirne'deki müzeleri geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

Edirne'deki müzeleri geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin zengin kültürel mirası, doğa ve gastronomi turizmi ile birleşerek 2024 yılında 958 bin 323, 2025'te ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçi hedefliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, müzelerin tanıtımını artırmak ve etkinliklerle daha fazla ziyaretçi çekmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Edirne'deki müzeler, 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

Farklı kültürlerin izlerini taşıyan kentteki resmi ve özel 18 müzenin 2024'te 932 bin 82 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 958 bin 323'e çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, sahip olduğu kültürel mirasın yanı sıra doğa, gastronomi ve deniz turizmiyle ön plana çıkan Edirne'nin ziyaretçi sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kentteki müzeleri farklı temalar ve etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Soytürk, kentteki resmi ve özel 18 müzeyi geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiğini dile getirdi.

Soytürk, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzeler kompleksinin 165 bin 310, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin 159 bin 328, restorasyonu süren Selimiye Camisi bahçesindeki Türk ve İslam Eserleri Müzesinin de 85 bin 374 ziyaretçiyle ön plana çıktığını bildirdi.

Kentteki müzeleri "yaşayan mekanlar" haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Soytürk, "Önceliğimiz şehrimizdeki çocukların ve yetişkinlerin bu şehirdeki müzeleri tanıması. Sloganımız 'Tanırsa sever, severse korur.' Önce çocuklarımıza kendi değerlerimizi, kültürel mirasımızı tanıtıyoruz. Arkeolojik ve etnografik bulgularımızı anlatıyoruz." diye konuştu.

Soytürk, müzelerde belirli gün ve haftaların dışında da etkinlikler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin çocuk atölyesini çok yoğun kullandıklarını vurgulayan Soytürk, "Ziyaretçilerin eserler hakkında bilgi almasının yanı sıra söyleşiler gibi birtakım etkinliklerle müzelerimizi zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu rakamlar bizim için yeterli değil. Müzelerimizin tanıtımını artırıp, daha fazla etkinlikle daha fazla ziyaretçi çekmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular