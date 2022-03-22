Edirne'deki konferansta Bosna Hersek'te yaşanan gelişmeler ele alındı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Dayton Barış Anlaşması'ndan Günümüze Bosna Hersek ve Son Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı konferansa konuşmacı olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Jahja Muhasilovic katıldı.

Dr. Muhasilovic, 1992 yılında bağımsızlığın ilan edilmesi ve bu bağımsızlığın uluslararası arenada hızla tanınma sürecine girmesiyle birlikte bölgede yükselen Sırp milliyetçiliğinin, 1992-1995 yılları arasında sürecek savaşı başlattığını belirtti.

Sırp, Hırvat ve Krajina kuşatması arasında kalan Boşnaklara, silah ambargosundan en çok etkilenen taraf olarak savaşın verdiği hasara dikkati çeken Muhasilovic, "Batılı güçlerin ancak 1994 yılında savaşın Boşnakların lehine değişmeye başladığı bir noktada verdikleri savaşı bitirme ültimatomu ve kurmaya zorladıkları Boşnak-Hırvat Federasyonu, Dayton Anlaşması sürecini hazırlamıştır." ifadelerini kullandı.

Boşnak, Sırp ve Hırvat tarafları arasında 1995 yılının sonlarına doğru imzalanan Dayton Anlaşması'nı değerlendiren Muhasilovic, bu anlaşmanın neticesinde kurulan Bosna Hersek'in siyasi ve idari yapısı hakkında da bilgiler verdi.