Edirne'deki Kazanova drenaj kanalı temizlendi

Edirne'de, halk arasında 'Bayır Deresi' olarak bilinen Kazanova drenaj kanalı DSİ ekiplerince kirlilikten arındırıldı. Geçen yıl DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal, zaman içinde rüzgarla sürüklenen ve atılan çöplerle yine eski haline büründü. Mahalle sakinlerinin, kötü koku yayan ve çirkin görüntü oluşturan kanalın temizlenmesi talebinin ardından DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kirlilikle gündeme gelen kanal, iş makineleri yardımıyla temizlendi, üzerindeki çöp ve yosun tortuları alındı.