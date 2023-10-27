EDİRNE'DE KAZADA ŞEHİT OLAN ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın tarlaya devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu(28), Edirne'de düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın tarlaya devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu(28), Edirne'de düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

Edirne-Süloğlu ilçesi kara yolunun Hacıumur köyü yakınlarında dün 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine tarlaya devrildi. Kazada, Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu ile birlikte astsubaylar Oğuzhan Örs, Feridun Çirikoğlu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Merzifonluoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Şehit Merzifonluoğlu için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kamu kurum müdürleri ile askeri personel katıldı. Törende şehidin eşi Mehtap Merzifonluoğlu, büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşları döktü.

Duaların okunduğu törenin ardından şehit Ramazan Merzifonluoğlu'nu naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı.