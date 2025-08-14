Edirne'deki Gölet Kurudu, Hayvanlar için Su Sıkıntısı Başladı

Edirne'deki Gölet Kurudu, Hayvanlar için Su Sıkıntısı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Küçükdöllük köyünde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle gölet tamamen kurudu. Hayvanların sulanmasında zorluk yaşayan besiciler, alternatif su kaynaklarına yönelmek zorunda kaldı.

Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Küçükdöllük köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı.

Beklenen yağışların gelmemesi ve göleti besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Daha öncede Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.