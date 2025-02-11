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Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı, Koku ve Kahve Müzesi Olacak

Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı, Koku ve Kahve Müzesi Olacak
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Haberler
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Tarihî Gazi Mihal Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından 'Koku ve Kahve Müzesi' olarak turizme kazandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, hamamın Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden biri olduğunu vurgulayarak, buranın kahve sunumu yapılacak bir merkez haline geleceğini belirtti.

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı "Koku ve Kahve Müzesi" olarak turizme hizmet edecek.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'de tarihi eserlerin restorasyonuna önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, yapının erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından biri olduğunu söyledi.

Edirne'de restorasyonu yapılan tüm eserler gibi Gazi Mihal Hamamı'nın da turizme kazandırılarak işlevsel hale getirileceğini bildiren Sezer, şöyle konuştu:

"Hamamı Koku ve Kahve müzesi yapıyoruz. Çok güzel, Osmanlı'dan bu yana gelen kahvelerin sunumunun yapılacağı bir yer olacak. Biliyorsunuz Edirne aynı zamanda gülün memleketi, yıllarca Topkapı Sarayı'na gül ve gülün türevleri olan kokular gönderilmiş. Yine burayı bir merkez haline getireceğiz inşallah. Gazi Mihal'den Tunca Nehri'ne kadar olan alanının da çok güzel peyzajını yapacağız."

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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