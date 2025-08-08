Edirne'deki Gar Binası Yeniden İnşa Edilecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'deki gar binasının yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, binanın muhteşem mimarisiyle yeniden inşa edileceğini belirtti.

Kente değer katacak çalışmalar yapıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Önemli Türk mimarlarımızdan Mimar Kemalettin Bey'in izinden yürüyen Edirne'miz, köklü geçmişinden aldığı ilhamla hızla değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Saraçlar Caddesi'nden Kaleiçi'nin tarihi konaklarına, Millet Bahçesi'nden yeni yaşam alanlarına kadar birçok projeyle yepyeni bir çehre kazanan Edirne'mize, şimdi de ulaşımda büyük değer katacak bir adım daha atıyoruz. Bu kıymetli projeye verdikleri desteklerden dolayı, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."