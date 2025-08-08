Edirne'deki Gar Binası Yeniden İnşa Edilecek

Edirne'deki Gar Binası Yeniden İnşa Edilecek
Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi gar binasının yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı. Vali Sezer, projeyle Edirne'ye değer katacaklarını belirtti.

Kente değer katacak çalışmalar yapıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Önemli Türk mimarlarımızdan Mimar Kemalettin Bey'in izinden yürüyen Edirne'miz, köklü geçmişinden aldığı ilhamla hızla değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Saraçlar Caddesi'nden Kaleiçi'nin tarihi konaklarına, Millet Bahçesi'nden yeni yaşam alanlarına kadar birçok projeyle yepyeni bir çehre kazanan Edirne'mize, şimdi de ulaşımda büyük değer katacak bir adım daha atıyoruz. Bu kıymetli projeye verdikleri desteklerden dolayı, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
