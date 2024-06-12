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Edirne'deki çiftlikte çıkan yangında 1000 ot balyası yandı

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Edirne'deki bir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı. Yangına müdahale eden bir çiftlik çalışanı ise hafif şekilde yaralandı.

EDİRNE'deki bir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, yakındaki ot balyalarına sıçradı. Sıcak havanın da etkisiyle balyalar kısa sürede tutuşurken, yangın büyüdü. Çiftlik çalışanları kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince, durumu Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile alevler söndürüldü. Büyükbaşların da bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı. Yangına müdahale etmek isterken kolu hafif şekilde yanan bir çiftlik çalışanın tedavisi de bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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