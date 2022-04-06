Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.
EDİRNE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım alanlarına sızan ziftin, İl Müdürlüğü denetiminde kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel