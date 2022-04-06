Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı - Haberler

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Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

EDİRNE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım alanlarına sızan ziftin, İl Müdürlüğü denetiminde kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

İklim Değişikliği, Edirne, Tarım, Güncel, Haberler

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