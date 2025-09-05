Edirne'deki Altınyazı Barajı, Çeltik Üreticilerinin Kurtarıcısı Oldu

Kış aylarında Meriç Nehri'nden basılan suyla doldurulan Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Barajı, kurak geçen sezonda çeltik üreticisinin en büyük güvencesi oldu.

Bu yıl yağışların yetersizliği ve aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle ayçiçeği ve buğdayda ciddi verim kayıpları yaşandı.

Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşü, çeltik üretiminde de risk oluşturdu.

Zaman zaman pompaların kapatıldığı, geçici su kısıtlamalarının uygulandığı Meriç'te, çeltik arazilerinde kısmi kurumalar görüldü.

Yaklaşık 60 bin dönüm araziye can suyu sağlayan Altınyazı Barajı'na kış aylarında depolanan 10 milyon metreküp su, üreticilerin kuraklık endişesini ortadan kaldırdı.

"Bölgede ciddi kuraklık yaşanıyor"

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, AA muhabirine bölgede ciddi bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Önceki yıllarda temmuz-ağustos aylarında düşen Meriç Nehri debisinin bu yıl haziranda kritik seviyeye gerilediğini vurgulayan Kaya, "Edirne, 'çeltik üretiminin kalbi' diyebileceğimiz bir yer. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 45'ini burada yetiştiriyoruz. Valimiz öncülüğünde yetkililer sahada üreticinin mağdur olmaması için mücadele etti. Kışın depoladığımız su, kurak dönemde en büyük güvencemiz oldu." diye konuştu.

"Kış aylarında 10 milyon metreküp su depolandı"

Kaya, Altınyazı Barajı'nın bölge üreticileri için önemli bir su kaynağı olduğunu ifade etti.

Meriç Nehri'nde 32,5 kilometrelik hattı kullanarak 4 terfi istasyonuyla baraja su sağlandığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz Altınyazı Barajı'na kış aylarında Meriç'ten 10 milyon metreküp su depolamıştık. Bizim Meriç, İpsala ve Uzunköprü'de hizmet verdiğimiz 14 köy var. Meriç Nehri'nin debisi düştüğünde özellikle uç noktadaki arazilere su sağlanamadı. Kuraklığın etkilediği bu dönemde kış aylarında stokladığımız suyu üreticilerimize ulaştırdık.

Meriç Nehri'nde uygulanan geçici kapamalarla da debi artışı olunca pompalar aracılığıyla su çeltik tarlalarına basıldı. Bu sayede susuzluk üretimimize önemli bir etki yapmadı. Çok az olarak bazı bölgelerimizde, suyun zor ulaştığı bölgelerde ufak sıkıntılar yaşanmış olabilir."

"Depoladığımız suyun büyük kısmını kullandık"

Kaya, barajın su seviyesinin yüzde 10'lara gerilediğini dile getirdi.

Baraj sayesinde 2025 üretim sezonunu kayıpsız atlattıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Altınyazı Barajı'nda şu anda 4,5 milyon metreküp su var. Kışın depoladığımız suyun yaklaşık 6 milyonunu kullandık. Şu an su seviyemiz az, ancak sulama sezonunun sonuna yaklaştığımız için önemli bir sıkıntı yok.

Yaşadığımız bu süreç, önümüzdeki yıllarda da kuraklığın olacağını bize gösteriyor. O yüzden her halükarda bizim Meriç Nehri'nin suyunun bol olduğu kış aylarında barajımızı doldurmamız ve üreticimize sulama sezonunda bu suyu iletmemiz lazım."