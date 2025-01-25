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Edirne Defterdarı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Edirne Defterdarı Ömer Başar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Başar, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorileri için favori fotoğraflarını seçti.

Edirne Defterdarı Ömer Başar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Başar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç", "Haber" kategorisinde Hakan Nural'ın "Kara haber" karesini seçen Başar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" fotoğrafına oy verdi.

Başar, "Günlük Hayat" hayat kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sel eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde de Samır Jordamovıc'in çektiği "Gece atlayışı" başlıklı fotoğrafı seçti. ???????

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Hasan Akgün'ün çektiği "Çanakkale'de zaman kırılması" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar","Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Bayazıt, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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