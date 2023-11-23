Edirne'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Şahıstan Birisi Tutuklandı

Edirne'de polis ekipleri tarafından Keşan ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince Keşan ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan 2 şahıstan birisi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesine bağlı Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu A.G ve K.G isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan uyuşturucu ve uyarıcı 8 bin 316 adet sentetik ecza ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

K.G. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE