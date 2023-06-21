Edirne'de Yüzyıl Operasyonu: 41 Kişi Gözaltına Alındı

Edirne'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 'Yüzyıl Operasyonu'nda 41 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen "Yüzyıl Operasyonu"nda 41 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ve organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde 56 ekip, 300 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak 56 şüpheliye ait 57 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 132 gram esrar, 839 gram skunk, 78,6 gram bonzai, 9,64 gram eroin, 43,30 gram metamfetamin, 22 uyuşturucu hap, 83 kök Hint keneviri, 338 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 41 zanlı gözaltın alındı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan araması olan 1 şüpheli yakalanırken, 2 yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cins köpek görevlilere teslim edilerek barınağa konuldu.