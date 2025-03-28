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Edirne'de Yüzde 75 Devlet Destekli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

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Edirne'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 432 üreticiye toplam 672 torba ayçiçeği tohumu dağıttı. Proje, yağlık ayçiçeği üretimini artırmayı hedefliyor.

Edirne'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 devlet destekli 672 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Edirne'de yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yönelik destek projeleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tohum desteği kampanyası kapsamında 17 bin dekarlık alana ekilmek üzere 432 üreticiye, yüzde 75 hibeli 672 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de geniş alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirtti.

Uyguladıkları projelerle üretimi ve üreticileri desteklediklerini vurgulayan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' (TAKE) kapsamında, ilimizde yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından 'Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Kullanımının Yaygınlaştırma Projesi' hazırlandı. Bu proje çerçevesinde 432 üreticimize 17 bin dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık hibeli ve yüzde 25 üretici katkılı toplam 672 torba ayçiçeği tohumu teslim edilmeye başlanmıştır. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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